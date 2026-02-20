Esta zapatilla Salomon es supercómoda, es igual que las XT-6 y tiene un 36 % de descuento

Las zapatillas XT-6 Salomon se han convertido en el no va más. Auténtica tendencia. Y es que estamos segurísimos de que tú también has oído hablar de este modelo, y eso que no es el último lanzamiento de la marca. Si bien ha conseguido hacerse un pequeño hueco en muchísimos zapateros, la realidad es que las XT-6 de Salomon fueron presentadas por primera vez en 2013, pero ha sido ahora, con ese aporte multicolor en la zona de los cordones, cuando ha logrado consolidarse como la gran favorita para los runners… y no tan runners.

Aunque, como ya anticipábamos, no es el único modelo Salomon que ha conseguido en los últimos días generar auténtico interés: las Speedcross no se quedan atrás en cuanto a comodidad y estilo. Es más, es justo su versatilidad la que ha conseguido que se consolide como una pieza básica en el armario de todos y todas. De ahí a que monopolicen las últimas búsquedas y que contesten a la pregunta viral de: ¿qué zapatilla comprar? Más ahora que pueden ser tuyas por unos 60 euros, cuando habitualmente superan los 110 euros.

Así son las Salomon Speedcross: las zapatillas cómodas, estilosas y versátiles que todo el mundo quiere esta temporada

Si hay algo que hace especiales a las Salomon Speedcross es, precisamente, su versatilidad. Este modelo se adapta a la perfección a cualquier terreno: no importa si caminas sobre piedras, senderos compactos o superficies irregulares. Su construcción ligera y aerodinámica está pensada para que, independientemente de la actividad —ya sea salir a correr o completar tus 10.000 pasos diarios—, tus pies se sientan cómodos y protegidos.

Pero, ¿qué ha provocado que las búsquedas de estas zapatillas se disparen en los últimos meses? ¿Qué las hace diferentes?

Las razones que te harán decantarte y sumarte a la moda de esta zapatilla Salomon

Más allá de su adaptabilidad, las Speedcross acumulan infinidad de valoraciones sobresalientes. La gran mayoría recae en su ajuste uniforme y preciso. Es decir, se adaptan al pie y al estilo de pisada, ayudando a evitar rozaduras y proporcionando una sensación de sujeción muy estable desde el primer uso.

Gran parte de este rendimiento se debe a su suela Contagrip, con un dibujo de tacos agresivo que garantiza el agarre en prácticamente cualquier superficie. Esto las convierte en una opción fiable tanto para montaña como para uso urbano.

De ahí a que sean el tipo de zapatillas que puedes llevar día tras día sin notar fatiga, y además estén preparadas para enfrentarse a terrenos exigentes. Si se ensucian en caminos embarrados, basta con una limpieza rápida para que vuelvan a lucir como nuevas.

¿Otro punto a su favor? ¡Su diseño! Están disponibles en una amplia gama de colores y, aunque muchos optan por los tonos neutros, puede ser un buen momento para arriesgar con un modelo más llamativo. Su estética técnica no eclipsa el estilismo y combina sorprendentemente bien con looks deportivos o incluso casuales.

Por qué las Salomon Speedcross se han convertido en una de las zapatillas más buscadas

Más allá de lo ya mencionado, el éxito de las Speedcross se apoya en tres claves que explican por qué cada vez más personas las eligen:

Excelente transpiración , que mantiene el pie cómodo incluso en caminatas largas.

, que mantiene el pie cómodo incluso en caminatas largas. Diseño versátil y unisex , preparado para distintos terrenos gracias a la suela Contagrip con tacos profundos que aseguran tracción y estabilidad.

, preparado para distintos terrenos gracias a la suela Contagrip con tacos profundos que aseguran tracción y estabilidad. Buena amortiguación y base firme, que ayuda a reducir el impacto al caminar o correr.

Y si quieres un plus de confort, siempre puedes añadir unas plantillas específicas para reforzar la pisada.

Aunque, si prefieres seguir la tendencia… siempre puedes optar por el modelo XT-6 que tanto interés ha generado. Aquí lo puedes conseguir:

El porqué esta zapatilla causa furor recae en su diseño y por su increíble amortiguación de EVA. La misma que protege el pie y te garantiza unos aterrizajes suaves, estés saltando de piedra en piedra o allanando los senderos.

Asimismo, su construcción, ligera y aerodinámica, presenta una mezcla de lámina de TPU resistente y malla concebida para durar.