La portada de SPORT de hoy sábado, 13 de junio de 2026

El portero del FC Barcelona Joan Garcia es el protagonista de la portada de SPORT de este sábado. En una entrevista concedida a nuestro diario, el de Sallent no esconde su ilusión por participar en el Mundial que se está celebrando desde el pasado jueves. Destacó el gran ambiente que se vive estos días en la Roja y elogió a sus compañeros en la portería, Unai Simón y David Raya: "Además de dos grandes porteros, son dos grandes personas; hay mucha exigencia".

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

En la actualidad blaugrana, la noticia de ayer fue la confirmación de que el club llevará a Florentino Pérez ante los tribunales, a raíz de las acusaciones del reelegido presidente del Real Madrid por el 'caso Negreira'.

Esta noche, el Barça de basket puede asegurar el pase a la final de la Liga Endesa. Después de sus dos triunfos en el Palau Blaugrana, el equipo de Xavi Pascual visita a La Laguna Tenerife con el objetivo de cerrar la serie por la vía rápida.

En Montmeló se iniciaron los entrenamientos previos al GP de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Lando Norris arrancó con fuerza, mientras que Fernando Alonso sufrió con su Aston Martin en las primeras sesiones preparatorias.

Y arranca una gran cita para el Barça de balonmano en Colonia. Los de Carlos Ortega afrontan la Final Four de la Champions disputando esta tarde las semifinales contra el Aalborg danés. El conjunto blaugrana busca su decimotercer título continental.

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