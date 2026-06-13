Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Canadá - BosniaValencia Basket - JoventutBernardo SilvaMundial 2026Dónde ver Mundial 2026Topuria vs GaethjeMercado de fichajesClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Etapa 7 Tour Auvergne-Rhône-AlpesRefugio TopuriaMateu AlemanyFlorentinoCorte de peso TopuriaPartidos Mundial 2026 hoyZamora - SabadellFinal playoff Primera DivisionPogacar TourNoticias BarçaDónde juega EspañaDinero campeón MundialBarça próximo partidoBarça Final Four Champions League balonmanoFinal Four balonmanoRafa NadalMultas tráficoFelipe IsidroSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

COMUNICACIÓN

La portada de SPORT de hoy sábado, 13 de junio de 2026

Joan Garcia, ilusión mundial

Esta es la portada de SPORT de hoy sábado, 13 de junio de 2026

Esta es la portada de SPORT de hoy sábado, 13 de junio de 2026 / SPORT.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

SPORT.es

El portero del FC Barcelona Joan Garcia es el protagonista de la portada de SPORT de este sábado. En una entrevista concedida a nuestro diario, el de Sallent no esconde su ilusión por participar en el Mundial que se está celebrando desde el pasado jueves. Destacó el gran ambiente que se vive estos días en la Roja y elogió a sus compañeros en la portería, Unai Simón y David Raya: "Además de dos grandes porteros, son dos grandes personas; hay mucha exigencia".

Esta es la portada de SPORT de hoy sábado, 13 de junio de 2026

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

En la actualidad blaugrana, la noticia de ayer fue la confirmación de que el club llevará a Florentino Pérez ante los tribunales, a raíz de las acusaciones del reelegido presidente del Real Madrid por el 'caso Negreira'.

Esta noche, el Barça de basket puede asegurar el pase a la final de la Liga Endesa. Después de sus dos triunfos en el Palau Blaugrana, el equipo de Xavi Pascual visita a La Laguna Tenerife con el objetivo de cerrar la serie por la vía rápida.

En Montmeló se iniciaron los entrenamientos previos al GP de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Lando Norris arrancó con fuerza, mientras que Fernando Alonso sufrió con su Aston Martin en las primeras sesiones preparatorias.

Y arranca una gran cita para el Barça de balonmano en Colonia. Los de Carlos Ortega afrontan la Final Four de la Champions disputando esta tarde las semifinales contra el Aalborg danés. El conjunto blaugrana busca su decimotercer título continental.

Noticias relacionadas

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL