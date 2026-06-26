Tijl Smitz, presidente de World Climbing Europe: "Eventos urbanos como GRAVITEO son esenciales para acercar la escalada"

La escalada es uno de los deportes con mayor crecimiento en Europa. Su expansión en número de practicantes, la aparición de nuevos rocódromos y el impulso generado por los Juegos Olímpicos han contribuido a situarla en una dimensión inédita hace apenas una década. En ese contexto nace GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento gratuito que citará entre el 17 y 19 de julio al Circuit de Barcelona-Catalunya a algunos de los mejores especialistas del mundo mediante la celebración del Campeonato de Europa de búlder y una prueba de la World Climbing Europe Series de velocidad.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de Cupra, ColaCao y Azulmarino New travel. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. ¡Inscríbete!

Con motivo de esta doble cita hemos charlado con Tijl Smitz, presidente de World Climbing Europe, organismo responsable de las principales competiciones continentales. El dirigente belga analiza el momento que vive la escalada, el creciente protagonismo de España dentro del calendario internacional y los retos que afronta este deporte en los próximos años.

Crecimiento basado en la accesibilidad

Para Smitz, el mencionado éxito de la escalada responde a una combinación de factores que la han convertido en una actividad capaz de atraer perfiles muy diferentes. "El crecimiento de la escalada se explica por su accesibilidad y versatilidad. Cualquier persona puede encontrar su propio reto, independientemente de su edad o nivel, lo que la convierte en una disciplina muy inclusiva".

El presidente de World Climbing Europe considera clave para ampliar su atractivo esa "combinación única entre actividad física y movimiento, mezclando fuerza, técnica y capacidad para resolver problemas. Para algunos supone una forma de reconectar con la naturaleza; para otros, un entrenamiento muy completo comparable al fitness". A ello suma una comunidad especialmente abierta y acogedora que facilita la incorporación de nuevos practicantes.

España gana peso en el calendario internacional

El crecimiento de la escalada también ha tenido un reflejo evidente en España. Durante los últimos años, el país ha incrementado su presencia en el circuito internacional. "España desempeña hoy un papel clave en la escalada europea. Cuenta con una larga tradición de campeones de primer nivel y el creciente número de competiciones internacionales genera el entorno perfecto para el desarrollo de las nuevas generaciones de deportistas", explica Smitz.

El dirigente también pone en valor el trabajo de los promotores nacionales, recordando que las pruebas de escalada exigen una compleja combinación de infraestructuras, logística y diseño de recorridos. "El compromiso mostrado por los organizadores españoles es muy valioso y apreciado dentro de la comunidad europea de escalada".

Competir en un escenario diferente

Una de las particularidades de GRAVITEO será precisamente su ubicación. Acostumbrados a competir en recintos cubiertos o en grandes paredes naturales, los escaladores tendrán la oportunidad de hacerlo en un escenario históricamente asociado al automovilismo y motociclismo. "Competir en un lugar como el Circuit de Barcelona-Catalunya es algo realmente especial y poco habitual. Aporta una dimensión diferente a este deporte. Los escaladores están acostumbrados a recintos cubiertos de menor tamaño o a espectaculares entornos naturales, por lo que hacerlo en un escenario icónico del automovilismo resulta tan singular como emocionante".

Para el presidente de World Climbing Europe, este tipo de propuestas también reflejan la transformación que ha experimentado la escalada en los últimos años. "Es una muestra de la evolución que ha experimentado la escalada, especialmente desde su entrada en los Juegos Olímpicos, hacia formatos cada vez más ambiciosos, visibles y diversos".

Los retos de la escalada europea

Pese al momento de crecimiento que atraviesa este deporte, Smitz considera que todavía existen importantes desafíos por delante. Uno de sus principales objetivos es "seguir desarrollando nuestras competiciones hasta situarlas en un nivel de excelencia comparable al de las Copas del Mundo, garantizando al mismo tiempo que los deportistas tengan oportunidades reales de construir una carrera sostenible dentro de este deporte". A ello se suman las exigencias técnicas propias de la disciplina, especialmente en todo lo relacionado con las infraestructuras y el diseño de recorridos de máximo nivel.

En ese contexto, Smitz considera que citas como GRAVITEO desempeñan un papel fundamental. "Los eventos urbanos como GRAVITEO son esenciales. Aportan visibilidad, acercan la escalada al gran público y generan momentos muy inspiradores". Una exposición que, en su opinión, puede ser decisiva para seguir atrayendo nuevos aficionados y futuros competidores. "Ver a los mejores deportistas competir al máximo nivel permite que muchas personas sueñen con progresar, con afrontar nuevos retos y con alcanzar sus propias metas".

Por último, el dirigente quiso cerrar la conversación con un mensaje dirigido al público español: "Me gustaría dar las gracias por la calidez y la hospitalidad que siempre encontramos en España. Ya sea en las zonas de escalada, en las competiciones o disfrutando de vuestras ciudades y vuestra cultura, siempre es un placer estar aquí. Ese espíritu forma parte de lo que hace tan especial a la comunidad de la escalada".