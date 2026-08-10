El fútbol para un día en Colombia por un terremoto que afectó a varias ciudades

Los partidos de la Liga profesional de fútbol en Colombia, de su Torneo de Ascenso y del torneo femenino que debían jugarse este lunes y el martes han sido aplazados un día como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que ha causado destrucción y al menos 20 muertos en varias ciudades del país.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) expresó este lunes en un comunicado su profundo pesar y solidaridad con todos los colombianos que se han visto afectados por el fuerte movimiento sísmico y anunció el aplazamiento de la programación de los partidos por "el bienestar y la seguridad" de hinchas, futbolistas y demás personas involucradas en el desarrollo de los torneos oficiales.

La entidad explicó que los partidos previstos se jugarán un día después de la fecha original, en los mismos horarios previstos inicialmente.

"Los partidos se disputarán este martes 11 de agosto en las horas que estaban previamente programados. Asimismo, los partidos programados para el martes, se disputarán el miércoles 12 de agosto en los mismos horarios", precisó la Dimayor en un comunicado.

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"Desde la Dimayor, y en representación de los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano, enviamos un mensaje de acompañamiento, fortaleza y solidaridad a las familias y comunidades que atraviesan momentos de preocupación y dificultad como consecuencia de este hecho", puntualiza la información.