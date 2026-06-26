La cuenta atrás más festiva del Tour de Francia

Durante unos días, Barcelona cambiará el tráfico habitual por el paso del gran pelotón internacional. Del 4 al 6 de julio, la ciudad acogerá el Grand Départ del Tour de Francia, el arranque oficial de la gran cita del ciclismo. Pero la capital catalana ya ha comenzado a celebrar. Porque si hay algo que comparten Barcelona y el Tour es una misma forma de entender el deporte:“Lo entendemos como una herramienta de participación, cohesión y transformación social”, explica Núria Hernàndez, directora de Promoción y Eventos Deportivos del Ajuntament de Barcelona.

Esa visión es la que ha dado forma a la fiesta del Tour, una programación que, desde este 26 de junio y hasta el 5 de julio, llevará más de 70 actividades gratuitas a todos los distritos de la ciudad. “Barcelona es una ciudad de barrios y era fundamental que esta celebración llegara a los diez distritos”, señala Hernàndez. Concebida como una celebración colectiva que trasciende la competición, la fiesta del Tour quiere acercar el espíritu de la carrera a toda la ciudadanía. «Desde el primer momento hemos querido que el Grand Départ no fuera solo un evento que pasa por Barcelona, sino un evento que vive Barcelona», resume la responsable municipal.

Ladilla Rusa dará el pistoletazo de salida a la celebración este 26 de junio en la Plaza de la Catedral

Su programación gira en torno a cinco grandes ejes —música y actividades familiares, espectáculos de calle, iniciativas comerciales, propuestas gastronómicas y acciones de promoción deportiva— con el objetivo de que los vecinos y las vecinas formen parte activa de esta gran cita deportiva.

La celebración cuenta además con la implicación de numerosos actores de la ciudad y del ámbito de la movilidad. La difusión de las actividades del Grand Départ cuenta con el apoyo de Aena, BAMSA, BSM, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el Port de Barcelona, TRAM y TMB.

Sidonie, 31 FAM o Suu serán algunos de los protagonistas de la programación musical de la Fiesta del Tour. / Ajuntament de Barcelona

La fiesta de los barrios

Como en toda gran fiesta popular, la música será uno de los principales puntos de encuentro de la ciudadanía y uno de los grandes ejes de la programación. La fiesta del Tour contará con dos grandes escenarios al aire libre: la plaza de la Catedral, epicentro de las actividades dirigidas al gran público, con conciertos, cultura popular y espectáculos de calle; y la plaza Margarida Xirgu, que acogerá una programación centrada en la música, la danza, el circo y el teatro. Por ambos espacios pasarán algunos de los nombres más destacados de la escena actual, como Sidonie, 31 FAM o Suu.

La fiesta del Tour arranca oficialmente este 26 de junio en la plaza de la Catedral. A partir de las 20.30 horas, el grupo Ladilla Rusa dará el pistoletazo de salida a diez días de celebración con un concierto que promete sorpresas para el público. La noche continuará con la actuación de Sexenni, una de las bandas emergentes más populares del panorama musical catalán.

La música volverá a ser protagonista al día siguiente con otro de los momentos destacados de la programación. El 27 de junio, también en la plaza de la Catedral, Doctor Prats ofrecerá un concierto muy especial para los aficionados. La banda es la autora de Energia!, la canción oficial del Grand Départ Barcelona 2026, convertida ya en la banda sonora de una cuenta atrás que cada día acerca más a la ciudad al inicio de la Grande Boucle.

Doctor Prats es la banda autora de la canción oficial del Grand Départ Barcelona 2026

La ciudad como escenario

A medida que se acerque el inicio de la competición, Barcelona irá calentando motores con algunos de los momentos más esperados del Grand Départ. “Muchos vecinos y vecinas podrán ver la carrera simplemente asomándose al balcón de casa. Pocos eventos deportivos tienen la capacidad de convertir toda una ciudad en el escenario de la competición”, destaca Núria Hernàndez. El próximo 2 de julio tendrá lugar la presentación oficial de los 23 equipos participantes. Los ciclistas desfilarán desde el Recinte Modernista de Sant Pau hasta la Sagrada Família, donde la afición podrá dar la bienvenida a las grandes estrellas del pelotón internacional. El acto, abierto a toda la ciudadanía, incluirá entrevistas con los y las participantes y actuaciones musicales.

Ese mismo día abrirá sus puertas el Fan Park, ubicado en el paseo de Lluís Companys. Del 2 al 5 de julio, este espacio gratuito se convertirá en el centro neurálgico de la celebración. Además de seguir las etapas en directo a través de pantallas gigantes, los visitantes podrán participar en talleres para aprender a montar en bicicleta, iniciarse en pequeñas reparaciones o descubrir nociones básicas de seguridad vial.

Actividad del programa 'Bicicleta en Família' en el marco del Grand Départ Barcelona 2026 / Ajuntament de Barcelona

El recinto también contará con circuitos infantiles, exhibiciones de BMX, concursos, música y un espacio pedagógico pensado para que los más pequeños puedan acercarse al ciclismo de la mano de técnicos especializados. La programación se completará con actividades para toda la familia, convirtiendo el Fan Park en uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad durante los días del Grand Départ.

Dos etapas para la historia

La acción deportiva arrancará el 4 de julio a las 17:05 horas con una contrarreloj por equipos. Los conjuntos participantes recorrerán 19,6 kilómetros desde la plataforma marina del Fórum hasta Montjuïc, atravesando algunos de los escenarios más reconocibles de Barcelona. La Sagrada Família, el Passeig de Gràcia, la Casa Batlló, La Pedrera, la avenida Reina Maria Cristina o el Estadi Olímpic Lluís Companys formarán parte de un recorrido que permitirá mostrar la ciudad al mundo mientras los ciclistas luchan contra el cronómetro. El Grand Départ es una oportunidad para reforzar la proyección internacional de la ciudad. “El Tour es uno de los acontecimientos deportivos más seguidos del planeta y el hecho de que Barcelona acoja su salida refuerza su posicionamiento como capital global del deporte y de los grandes eventos”, afirma Hernàndez.

"Barcelona refuerza su posicionamiento como capital global del deporte y de los grandes eventos" Núria Hernàndez — Directora de Promoción y Eventos Deportivos del Ajuntament de Barcelona

La fiesta continuará al día siguiente con una etapa llamada a ofrecer espectáculo desde el primer momento. El día arrancará en Tarragona y el pelotón entrará en Barcelona para dirigirse hacia Montjuïc. Allí los ciclistas deberán afrontar un exigente circuito que incluirá tres ascensiones al Castell de Montjuïc y con una breve, pero dura subida de 1,6 kilómetros. La llegada a meta, a la altura del Estadi Olímpic, se espera que sea a partir de las 17:20 horas.

Y como marca la tradición del Tour desde hace décadas, la espera también formará parte del espectáculo. Antes del paso de los ciclistas, la célebre caravana del Tour recorrerá las calles repartiendo regalos y animación entre el público, convirtiendo cada tramo del recorrido en una auténtica fiesta.

Más allá de la competición, Barcelona aspira a que el Grand Départ deje huella en la ciudad. “Queremos que este acontecimiento deje un legado vinculado a la promoción de la bicicleta, la actividad física y la participación ciudadana”, concluye Núria Hernàndez.

Carles Manzano: «El voluntario es el alma de una ciudad» Carles Manzano participará como voluntario en el Grand Départ Barcelona 2026. Vinculado desde hace años al tejido asociativo de la ciudad e impulsor del Cros Popular de Sants, vivirá de cerca la salida del Tour de Francia. ¿De dónde nace tu relación con el deporte? El deporte apareció en mi vida cuando era muy joven. Y la bicicleta siempre me ha atraido mucho. Te permite conocer gente y compartir una afición. Con el tiempo se ha convertido en una auténtica pasión para mí. ¿Qué ha significado el asociacionismo en tu vida? Muchísimo. Yo nací en la Casa Gran de Sants, un entorno muy de barrio, y fue mi padre adoptivo quien, al ver mi pasión por la bicicleta, me llevó a la Unió Esportiva de Sants. Allí empecé a colaborar como voluntario y me impliqué en el Cros Popular de Sants, una carrera a la que ayudamos a dar un nuevo impulso y que, para quienes formamos parte de la organización, es mucho más que una prueba deportiva: es una parte importante de nuestras vidas y una forma de hacer comunidad. En el mundo asociativo encuentras gente muy participativa, con inquietudes y ganas de hacer cosas por los demás. ¿Qué supone participar como voluntario en el Tour? El Tour de Francia es una pasada para cualquier persona que haga deporte, aunque no sea ciclismo. Y este año tiene algo muy especial: empieza en Barcelona. Lo importante es poder formar parte de un acontecimiento así. También participaste como voluntario en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. ¡Si! Estoy muy orgulloso de ello. Son estas colaboraciones las que me vinculan a la ciudad. ¿Por qué es tan importante ser voluntario? El voluntariado es el alma de una ciudad. Me refiero a las asociaciones de vecinos, entidades deportivas, etc. No nos organizamos por dinero. Son estas pequeñas cosas las que unen a una comunidad y las que hacen que un barrio estén vivos.

Fuente: El Periódico