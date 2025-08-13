Gritar un gol sin ‘spoilers’, y otras cosas que le pides al fútbol (y Movistar te da)

Con la temporada 2025-2026 a punto de estrenarse, la plataforma recuerda en una nueva campaña que sus retransmisiones son “a tiempo real, sin retardos” y ofrecen una calidad de imagen “insuperable” de todas las competiciones nacionales y europeas como la Champions o la Supercopa de Europa.

La cita es importante, vital para tu equipo. Puede ser para ganar LaLiga o para mantenerse en la máxima categoría, para pasar de fase en la Champions League o cualquier otra competición europea, para soñar o para sufrir. Un clásico, un derbi, un duelo de altura o un encuentro en el que saltarán chispas. Un partido más… o un partido menos para alcanzar la gloria. Llevas toda la semana pensado en él, informándote, siguiendo la actualidad al detalle. Unas horas antes del pitido inicial ya estás de los nervios, conteniendo una emoción que se desbordará al gritar “gooool” con todas tus fuerzas. A no ser que tu vecino –o todos los clientes del bar de la esquina—se te adelanten porque resulta que tu conexión va más lenta que las demás.

Un gol con ‘spoiler’ es uno de los peores jarros de agua fría que puede vivir un aficionado al fútbol, y por eso desde Movistar remarcan que sus retransmisiones futbolísticas a través del descodificador son siempre “sin retardos, a tiempo real”. Para que nada impida disfrutar de esa descarga eléctrica que supone celebrar un tanto de tu equipo. Este es uno de los puntos principales de la campaña que acaban de lanzar para remarcar su papel como Casa del Fútbol, destacando su experiencia de visionado de alta calidad, con un eslogan que apela directamente al deseo del espectador para la nueva temporada que comenzará ya a mediados de agosto: ‘Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol’.

En este sentido, la plataforma tiene como objetivo situar al aficionado en el centro de sus retransmisiones, igualando la pasión y la emoción con la que sigue a su equipo. Para la nueva temporada seguirá ofreciendo todas las competiciones de fútbol, tanto españolas como europeas y de lunes a domingo, con una calidad de imagen insuperable en HDR y sonido envolvente. Esto significa poder disfrutar como si se estuviera a pie de campo de los partidos de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion, la Premier League, la Copa del Rey, la Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Conference League, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa.

La oferta futbolística de Movistar no se limita solamente a las retransmisiones deportivas, ni mucho menos. La plataforma ofrece resúmenes ‘flash’ de tres minutos para estar al día de todos los resultados de las diferentes competiciones. Una forma sencilla y rápida de multiplicar la emoción de la jornada deportiva y, al mismo tiempo, conocer el estado de forma de los equipos rivales. Porque vivir el fútbol al máximo no solo significa seguir a tu equipo, sino tener una panorámica global de cómo se desarrolla la competición entera.

A ello hay que sumar toda una serie de programas y documentales deportivos, para profundizar en aspectos como el análisis táctico, la historia de los clubs, las interioridades de los vestuarios, las reflexiones de los futbolistas… Sin olvidar que la subscripción a Movistar también ofrece otros contenidos deportivos y una programación de entretenimiento para toda la familia, de series a películas de estreno.

El verano está en su apogeo y muchas personas están disfrutando de sus vacaciones, pero no hay que olvidar que los tiempos han cambiado en cuanto al calendario futbolístico. Estas fechas antes estaban reservadas a partidos amistosos y torneos estivales, si bien desde hace unos años el inicio de LaLiga se ha adelantado para encajar los cada vez más compromisos de las selecciones nacionales. Todo comienza este viernes, con el partido inaugural entre el Girona FC y el Rayo Vallecano, así que, aunque sea con el bañador puesto, hay que comenzar a activarse. Porque tu equipo te necesita y tú ya echas de menos la emoción que se desata al ver que el balón empieza a rodar. Y Movistar promete retransmitirlo todo con la máxima calidad, como los auténticos fans se merecen.

