Iñigo Pérez: "Pellegrini es referente para quien le guste el fútbol" / Perform

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Iñigo Pérez: "Pellegrini es referente para quien le guste el fútbol"

El técnico del Villarreal CF ha atendido a los medios el día previo al encuentro de Liga en el que el submarino amarillo se enfrentará al Real Betis en casa. Iñigo Pérez ha elogiado al técnico visitante, Manuel Pellegrini, el cual toma como una referencia para toda aquella persona que ame el fútbol. El Villarreal CF necesita la victoria para poder retomar un buen ritmo que le ha faltado en este inicio de temporada.