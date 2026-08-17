Secciones

Es noticia
RodriMedallero Europeo AtletismoBarcelona próximo partido GamperMadrid próximo partidoHorario Rafa JódarPrograma Europeo Atletismo hoyMercado FichajesUTMBMarc MárquezPedro DelgadoAlexia PutellasMaldiniEstatuto TrabajadoresJoan PradellsLaLiga EA SportsLaporteBarcelona GamperFichajes BarçaFichajes Real MadridPS StoreOutdoor
instagramlinkedin
Iñigo Pérez: "Nos perjudicó no entrar al partido con la frecuencia emocional requerida"

Iñigo Pérez: "Nos perjudicó no entrar al partido con la frecuencia emocional requerida"

Iñigo Pérez: "Nos perjudicó no entrar al partido con la frecuencia emocional requerida" / Perform

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iñigo Pérez: "Nos perjudicó no entrar al partido con la frecuencia emocional requerida"

Perform

RRSS WhatsAppCopiar URL

El entrenador del Villarreal CF analiza el empate contra el Racing (2-2) en la jornada 1 de LaLiga 2026/27. El Racing se supo imponer en el Sardinero a un Villarreal que partía con un equipo muy similar al que lo clasificó para la Champions League. "Lo que tenía claro es que el Racing iba a jugar como ha jugado" dijo Iñigo ante la prensa después del partido.

TEMAS