Iñigo Pérez: "Nos perjudicó no entrar al partido con la frecuencia emocional requerida" / Perform

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Iñigo Pérez: "Nos perjudicó no entrar al partido con la frecuencia emocional requerida"

El entrenador del Villarreal CF analiza el empate contra el Racing (2-2) en la jornada 1 de LaLiga 2026/27. El Racing se supo imponer en el Sardinero a un Villarreal que partía con un equipo muy similar al que lo clasificó para la Champions League. "Lo que tenía claro es que el Racing iba a jugar como ha jugado" dijo Iñigo ante la prensa después del partido.