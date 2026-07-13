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El Villarreal CF arranca la "Era Íñigo Pérez" con máxima intensidad en la Ciudad Deportiva

El Villarreal CF arranca la "Era Íñigo Pérez" con máxima intensidad en la Ciudad Deportiva

El Villarreal CF arranca la "Era Íñigo Pérez" con máxima intensidad en la Ciudad Deportiva / Atlas News

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El Villarreal CF arranca la "Era Íñigo Pérez" con máxima intensidad en la Ciudad Deportiva

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El nuevo proyecto del Villarreal CF ya está en marcha sobre el césped. El equipo dirigido por Íñigo Pérez ha completado sus primeras sesiones tácticas en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza tras superar los test médicos obligatorios. El técnico navarro lidera una preparación exigente marcada por la renovación del banquillo y los movimientos del mercado estival.

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