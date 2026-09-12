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Carlos Corberán: “Soy consciente de mi responsabilidad y de que no estoy consiguiendo el objetivo”

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, se ha mostrado abatido durante la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Sevilla, que deja al equipo en una situación muy delicada tras un arranque muy malo de la temporada. “La situación necesita ser revertida y soy uno de los responsables de poder revertirla. Yo sé que mi responsabilidad es sacar partidos y soy consciente de que cuando no conseguimos la victoria significa que no conseguimos el objetivo. Acepto la crítica y la responsabilidad, me centro en buscar mejoras, pero cuando veo que el equipo se entrega y no consigue el resultado es que la forma de afrontar el partido no ha sido la correcta”, ha reconocido en la sala de prensa del Sánchez Pizjuán.