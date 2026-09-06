Corberán cree que el Valencia rinde por debajo de sus posibilidades / EFE

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Corberán cree que el Valencia rinde por debajo de sus posibilidades

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, reconoció que su equipo está rindiendo “por debajo” de lo que es capaz de hacer después de la derrota contra el Barcelona en Mestalla (0-5) que le deja colista con tan solo un punto en cuatro partidos. “Estamos rindiendo por debajo de lo que somos capaces de hacer. He visto al equipo rendir mejor y yo, como primer responsable, y la plantilla también, buscaremos soluciones para rendir al nivel que debe nuestro equipo”, señaló el técnico valencianista en rueda de prensa.