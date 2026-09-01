Harvey Elliot, nuevo fichaje del Valencia CF / Valencia CF

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Harvey Elliot, nuevo fichaje del Valencia CF

Nuevo fichaje del Valencia CF a pocas horas de finalizar el merca de fichajes. El equipo 'che' ha acordado con el Liverpool FC la cesión de Harvey Elliot, el mediapunta inglés llega al equipo de Carlos Corberán para poder intentar romper la mala racha y asegurar la salvación en la competición nacional. Jugador que destaca por romper las líneas de presión y generar mucho peligro. Más información