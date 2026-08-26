Arnau Martínez tras su fichaje por el Valencia CF: "Estoy muy contento, se ha hecho larga la espera, pero he hecho todo lo posible para estar aquí". / @German_ml23

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Arnau Martínez tras su fichaje por el Valencia CF: "Estoy muy contento, se ha hecho larga la espera, pero he hecho todo lo posible para estar aquí".

El jugador ha acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna para pasar reconocimiento médico a pocas horas de firmar contrato con el equipo "Che". El jugador se ha mostrado muy contento delante de los medios que estaban esperando a su llegada y ha reconocido que se la hecho muy larga la espera para confirmar el fichaje por el Valencia. "No dependía de mi, he hecho todo lo posible y aquí estamos" aseguró Arnau. Más información