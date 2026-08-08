Kiat Lim visita junto al primer equipo masculino el Nou Mestalla / VALENCIA CF

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Kiat Lim visita junto al primer equipo masculino el Nou Mestalla

El presidente del Valencia CF, Kiat Lim, y el primer equipo masculino, encabezado por Carlos Corberán, han visitado las obras del Nou Mestalla. La futura casa del valencianismo ya se encuentra en nueva fase constructiva. En esta visita han estado acompañados por el Director General del Club -Javier Solís- y el CEO de Fútbol del Valencia CF -Ron Gourlay-. En el Nou Mestalla, han podido ver toda la evolución de nuestro nuevo estadio que ya se encuentra en una nueva fase constructiva tras la finalización de la instalación del anillo de compresión y de los 50 pilares de acero S355 que sujetarán la gran cubierta del que será el estadio de fútbol más sostenible e innovador de España.