El Valencia CF y PUMA presentan la equipación AWAY 2026-27, inspirada en la esencia del Mediterráneo / VALENCIA CF

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El Valencia CF y PUMA presentan la equipación AWAY 2026-27, inspirada en la esencia del Mediterráneo

PUMA y el Valencia CF desvelan la nueva equipación AWAY para la temporada 2026-27, una camiseta que captura la esencia del Mediterráneo y traslada al terreno de juego la luz y el carácter de la costa valenciana. Nuestro mar acompañará al Valencia CF lejos de casa. Con un profundo tono azul, la equipación visitante lleva el espíritu del Mediterráneo a todos los rincones donde compite el equipo, una declaración de intenciones que refleja la forma de vivir de los valencianos y su vínculo con el mar que baña la Terra de Valentia. El diseño apuesta por una combinación con detalles en un elegante Mediterranean Orange, un guiño a los cálidos atardeceres sobre el mar.