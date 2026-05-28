Rafa Mir llega a la Ciudad de la Justicia de València para ser juzgado por agresión sexual / EFE

Rafa Mir llega a la Ciudad de la Justicia de València para ser juzgado por agresión sexual

El futbolista murciano Rafa Mir y su compañero de profesión Pablo Jara han llegado este jueves a las 9:30 de la mañana a la Ciudad de la Justicia de València para ser juzgados por agredir sexualmente y lesionar a dos mujeres en Bétera (Valencia) en septiembre de 2024, delitos por los que la Fiscalía reclama condenas de 10,5 años de prisión para el primero y de 3 años para el segundo. El jugador, cuyo juicio se celebrará en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, ha entrado este jueves en los juzgados acompañado por su abogado y no ha realizado declaraciones.