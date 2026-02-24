Renzo Saravia ha llegado al Valencia CF como agente libre para reforzar el lateral diestro / VALENCIA CF

En el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna ha tenido lugar la rueda de prensa de prensentación de Renzo Saravia, que ha llegado al Valencia CF como agente libre para reforzar el lateral diestro. El futbolista argentino lleva pocos días en el equipo, pero ya ha podido verlos en acción en la derrota frente al Villarreal del pasado domingo y esta será la primera semana en la que se ejercite junto a sus nuevos compañeros de cara al duelo contra Osasuna del próximo domingo. Más información