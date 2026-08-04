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Muere Allan Nascimento, peleador de la UFC, a los 34 años

El mundo de las artes marciales mixtas está de luto. La UFC ha confirmado el fallecimiento del peleador brasileño Allan Nascimento a los 34 años tras sufrir un aparente paro cardíaco mientras dormía. Conocido como 'Puro Osso', el luchador deja una destacada trayectoria en las MMA y un legado como uno de los grandes especialistas en jiu-jitsu brasileño de su generación. Más información