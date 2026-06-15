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Noche negra para Ilia Topuria: derrota, abandono y preocupación por su estado físico
Las Vegas vivió una noche histórica y dolorosa para las MMA españolas. Ilia Topuria perdió su invicto después de ser claramente superado por Justin, que dominó el combate de principio a fin con una estrategia impecable diseñada junto a Trevor Wittman. El hispano-georgiano nunca encontró su mejor versión y acabó muy castigado físicamente. Tras cuatro asaltos de intenso castigo, su equipo decidió lanzar la toalla para proteger al peleador. Según confirmó Dana White en rueda de prensa, Topuria fue trasladado al hospital y existe preocupación por una posible fractura del hueso orbital.