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El análisis de SPORT a la derrota de Topuria: Ilia Topuria perdió su imbatibilidad en los jardines de la Casa Blanca ante Justin Gaethje

El análisis de SPORT a la derrota de Topuria: Ilia Topuria perdió su imbatibilidad en los jardines de la Casa Blanca ante Justin Gaethje

Ilia Topuria perdió su imbatibilidad en los jardines de la Casa Blanca ante Justin Gaethje / Nil Jaimejuan

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El análisis de SPORT a la derrota de Topuria: Ilia Topuria perdió su imbatibilidad en los jardines de la Casa Blanca ante Justin Gaethje

Nil Jaimejuan

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Nil Jaimejuan analiza la derrota de Ilia Topuria en el UFC Freedom 250. Ilia Topuria llegaba al combate estelar de la Casa Blanca con un aura prácticamente imbatible. Invicto, campeón absoluto del peso ligero y considerado por muchos como el peleador más completo de toda la UFC, parecía destinado a seguir ampliando su legado. Del otro lado esperaba Justin Gaethje, un veterano de 37 años al que pocos daban opciones reales de victoria. Pero las MMA vuelven a recordarnos una y otra vez que las certezas duran muy poco.