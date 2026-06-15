Gaethje sorprende a Topuria en el tercer asalto / @UFC_CA

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Gaethje sorprende a Topuria en el tercer asalto

'El Matador' pierde su invicto profesional ante un Justin Gaethje que se corona como nuevo campeón absoluto del peso ligero. El tercer asalto marcó un punto de inflexión. El boxeo defensivo que tantas veces había salvado a Topuria simplemente desapareció. Gaethje comenzó a conectar jabs con una facilidad impropia de alguien que tenía enfrente a uno de los mejores defensores de la UFC. Golpe tras golpe, el rostro del campeón fue deteriorándose. Los cortes empezaron a aparecer alrededor de los ojos y los pómulos se inflamaban visiblemente. Más información