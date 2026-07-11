Wimbledon

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Linda Noskova conquista Wimbledon y levanta su primer Grand Slam

Linda Noskova ya es campeona de Wimbledon. La tenista checa conquistó su primer título de Grand Slam tras imponerse a su compatriota Karolina Muchova en una intensa final por 6-2, 5-7 y 6-3. Con solo 21 años, Noskova confirma su irrupción en la élite del tenis mundial y escribe su nombre en la historia del All England Club como la nueva reina de la hierba. Más información