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Linda Noskova conquista Wimbledon y levanta su primer Grand Slam

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Linda Noskova conquista Wimbledon y levanta su primer Grand Slam

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Linda Noskova ya es campeona de Wimbledon. La tenista checa conquistó su primer título de Grand Slam tras imponerse a su compatriota Karolina Muchova en una intensa final por 6-2, 5-7 y 6-3. Con solo 21 años, Noskova confirma su irrupción en la élite del tenis mundial y escribe su nombre en la historia del All England Club como la nueva reina de la hierba. Más información

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