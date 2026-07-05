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Davidovich sembró la locura en Wimbledon con un punto para recordar

Davidovich sembró la locura en Wimbledon con un punto para recordar

Davidovich sembró la locura en Wimbledon con un punto para recordar / @Wimbledon

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Davidovich sembró la locura en Wimbledon con un punto para recordar

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Ver para creer. Davidovich ha dejado en su último encuentro en Wimbledon un punto que muchos ya están llamando 'el punto del siglo'. Aliassime, su rival, no se podía creer la locura que se había vivido en pocos segundos en la pista. El público ha estallado al completarse el punto en un aplauso gigantesco para ambos jugadores, los cuales han dejado una actuación para recordar.

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