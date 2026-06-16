Albert Briva

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¡Serena y Venus Williams vuelven a Wimbledon en dobles femeninos!

Wimbledon 2026 tendrá uno de los regresos más esperados de los últimos años. Serena y Venus Williams volverán a competir juntas en el cuadro de dobles femenino, reuniendo a una de las parejas más legendarias de la historia del tenis. Las hermanas estadounidenses conquistaron seis títulos de Wimbledon como dupla y regresan a la hierba londinense diez años después de su último triunfo conjunto. Un acontecimiento cargado de emoción y nostalgia que promete ser uno de los grandes atractivos del torneo. Más información