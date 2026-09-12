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El estadio Arthur Ashe en Nueva York, recibe a cientos de seguidores para la final femenina del US Open 2026 de tenis

El estadio Arthur Ashe en Nueva York, recibe a cientos de seguidores para la final femenina del US Open 2026 de tenis

El estadio Arthur Ashe en Nueva York, recibe a cientos de seguidores para la final femenina del US Open 2026 de tenis / EFE

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El estadio Arthur Ashe en Nueva York, recibe a cientos de seguidores para la final femenina del US Open 2026 de tenis

EFE

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Cientos de seguidores llegan este sábado, para asistir a la final individual femenina entre Aryna Sabalenka y Elena Rybakina del Campeonato de Tenis del US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York, EE. UU. El torneo del US Open 2026 se celebra desde el pasado 23 de agosto al 13 de septiembre.

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