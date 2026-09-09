Carlos Alcaraz se despide del US Open tras caer ante Shelton en un partido épico / US Open

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Carlos Alcaraz se despide del US Open tras caer ante Shelton en un partido épico

Carlos Alcaraz vio frenado su magnífico regreso a las pistas por un Ben Shelton excepcional que apeó al tenista murciano en los cuartos de final del US Open en un partido épico que tuvo de todo y se decidió en el super tie break del quinto set (6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7)). Nunca antes un partido había terminado a las puertas de las cuatro de la madrugada en Flushing Medows, en un 'thriller' que mantuvo a todo el mundo alerta y en el que Alcaraz se despidió con un mérito enrome tras haber revivido cuando estaba sin energía y sin argumentos al final del tercer set. Más información