Carlos Alcaraz y Ben Shelton se felicitan tras su gran partido en el US Open / US Open

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Carlos Alcaraz y Ben Shelton se felicitan tras su gran partido en el US Open

Dos tenistas de la misma edad, de la misma generación, Carlos Alcaraz y Ben Shelton se dejaban la piel en la pista para firmar uno de los mejores partidos en lo que va de US Open, pero, por desgracia, con el sabor agridulce de la derrota del murciano. Ninguno de los dos jugadores estaba dispuesto a dejar pasar la mínima oportunidad para acceder a semifinales. Alcaraz se ha desfondado y, con ello, ha llevado su cuerpo al límite en repetidas ocasiones, llegando a vomitar. Más información