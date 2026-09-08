¿Nuggets con caviar?: Dos jóvenes cazados en el US Open haciendo experimentos culinarios / @usopen

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¿Nuggets con caviar?: Dos jóvenes cazados en el US Open haciendo experimentos culinarios

No te pierdas una de las imágenes que más han circulado por las redes sociales de los últimos días del US Open. Dos jóvenes decidieron cruzar dos alimentos extremadamente extremos a la hora de precio y clase, nuggets con caviar. La combinación sorprendió a aquellos espectadores que vieron las imágenes, algunos de ellos indignándose por los diferentes influencers que han creado polémicas en diferentes partidos del torneo. Más información