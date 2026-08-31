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Djokovic intenta contener las lágrimas antes de despedirse del US Open en primera ronda

Djokovic intenta contener las lágrimas antes de despedirse del US Open en primera ronda

Djokovic intenta contener las lágrimas antes de despedirse del US Open en primera ronda / @TheTennisLetter

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Djokovic intenta contener las lágrimas antes de despedirse del US Open en primera ronda

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Novak Djokovic vivió una noche durísima en el US Open tras caer ante Mariano Navone en un partido agónico a cinco sets. El serbio, cuatro veces campeón en Nueva York, acabó visiblemente emocionado y con molestias físicas después de más de cuatro horas de batalla, mientras el público intentaba empujarle hacia otra remontada heroica. Más información

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