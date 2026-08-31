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La discusión entre Atmane y el fisio que incendia el US Open

La discusión entre Atmane y el fisio que incendia el US Open

La discusión entre Atmane y el fisio que incendia el US Open / @TheTennisLetter

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La discusión entre Atmane y el fisio que incendia el US Open

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Terence Atmane protagonizó una de las primeras grandes polémicas del US Open durante su partido ante Jaume Munar. El francés pidió asistencia médica por sus molestias físicas, pero el fisio interpretó que se trataba de calambres y se negó a tratarlo como una lesión, lo que provocó una tensa discusión en pista. Atmane perdió los nervios y llegó a decirle: “Deja de actuar de forma estúpida”

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