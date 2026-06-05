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Zverev ya está en la final de Roland Garros

Alexander Zverev es desde hace días el gran nombre llamado a ser el nuevo campeón de Grand Slam. Con la baja de Alcaraz y las eliminaciones sorpresa de Sinner y Djokovic, el tenista alemán quedó con vía libre en una de las ediciones más locas. En su gran oportunidad por conquistar el ansiado Grand Slam, el de Hamburgo ya está en la final después de superar a Jakub Mensik (7-5, 6-2, 3-6 y 6-3). Más información