Secciones

Es noticia
Cuti RomeroLesión FermínMourinhoArsenalMercado de fichajesLeBron JamesMonchuCuándo juega AlcarazFinal Champions femeninaGiro Italia etapa 11Clasificación Giro ItaliaHija GuardiolaGranada - Real MadridMotoGPAlcarazHorarios F1 CanadáDescenso LaLigaCalculadora descensoCiclistasPaula BlasiReciclar ropaMikel ArtetaIturraldeLuis FigoPaseo marítimoManu CarreñoPS PlusConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin
El tenso encontronazo entre Pedro Martínez y Sakamoto que obliga a intervenir al juez

El tenso encontronazo entre Pedro Martínez y Sakamoto que obliga a intervenir al juez

El tenso encontronazo entre Pedro Martínez y Sakamoto que obliga a intervenir al juez / @tntsports

El tenso encontronazo entre Pedro Martínez y Sakamoto que obliga a intervenir al juez

@tntsports

RRSS WhatsAppCopiar URL

Pedro Martínez protagonizó uno de los momentos más tensos de la jornada previa de Roland Garros después de imponerse a Rei Sakamoto por 6-2 y 7-5. Al término del encuentro, ambos jugadores se encararon en la red en una escena de máxima tensión que obligó incluso a intervenir al juez de silla para rebajar el ambiente. Un final muy caliente para un partido que había dado al tenis español otro triunfo en la fase previa del Grand Slam parisino.

TEMAS