El tenso encontronazo entre Pedro Martínez y Sakamoto que obliga a intervenir al juez / @tntsports

El tenso encontronazo entre Pedro Martínez y Sakamoto que obliga a intervenir al juez

Pedro Martínez protagonizó uno de los momentos más tensos de la jornada previa de Roland Garros después de imponerse a Rei Sakamoto por 6-2 y 7-5. Al término del encuentro, ambos jugadores se encararon en la red en una escena de máxima tensión que obligó incluso a intervenir al juez de silla para rebajar el ambiente. Un final muy caliente para un partido que había dado al tenis español otro triunfo en la fase previa del Grand Slam parisino.