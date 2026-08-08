Dani Mérida superó a Michelsen en una gesta que le lleva a dieciseisavos del Masters 1000 / @atptour

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Dani Mérida superó a Michelsen en una gesta que le lleva a dieciseisavos del Masters 1000

Dani Mérida está brillando en la Masters 1000 tras vencer a Michelsen y confirmar su paso a dieciseisavos del torneo. El próximo rival será Alexander Zverev, jugador neerlandés que tiene mucho peligro. Todo apunta a que el madrileño va a realizar hazañas grandes en la pista y que con junto a Jódar pueden hacer brillar a España a pesar de tener recuperándose a Carlos Alcaraz. Más información