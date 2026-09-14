Redacción Sport, día 14 de septiembre: Billie Jean King: “Ojalá Roger Federer luchara más por la igualdad en el tenis" / SPORT

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Redacción Sport, día 14 de septiembre: Billie Jean King: “Ojalá Roger Federer luchara más por la igualdad en el tenis"

Billie Jean King ha vuelto a levantar la voz por la igualdad en el tenis. La leyenda estadounidense, una de las grandes pioneras en la lucha por los derechos de las mujeres y fundadora de la WTA, ha señalado públicamente a Roger Federer por considerar que el suizo no ha hecho lo suficiente para impulsar la igualdad de premios entre hombres y mujeres