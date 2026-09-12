US Open Tennis

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El misil de Shelton que bate récords en el US Open

Ben Shelton protagonizó uno de los momentos más espectaculares del US Open al lanzar un saque a 158 millas por hora, 252,8 km/h. Una auténtica barbaridad que le dejó a solo 0,2 km/h del récord de John Isner a nivel ATP, establecido en 253 km/h. El estadounidense, que superó a Frances Tiafoe para alcanzar su primera final de Grand Slam, demostró una vez más una de sus grandes armas: un servicio capaz de alcanzar velocidades descomunales. Más información