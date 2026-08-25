Secciones

Es noticia
LivakovicJulián ÁlvarezQuién es LivakovicMercado FichajesEtapa 4 Vuelta a EspañaClasificación general Vuelta a España hoyPróximo partido BarcelonaSorteo Champions LeaguePosibles rivales Barça ChampionsEquipos españoles ChampionsXabi AlonsoMarc MárquezRafa JódarRafa Nadal padreDónde ver UTMBSara AlonsoDe la Fuente LamineXavi HernándezJosé ElíasPedriFichajes BarçaFichajes Real MadridPS PlusOutdoor
instagramlinkedin
Carlos Alcaraz y su entreno con Dani Mérida de cara al debut en el US Open

Carlos Alcaraz y su entreno con Dani Mérida de cara al debut en el US Open

Carlos Alcaraz y su entreno con Dani Mérida de cara al debut en el US Open / X

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Alcaraz y su entreno con Dani Mérida de cara al debut en el US Open

X

Añádenos en Google

Carlos Alcaraz retoma los entrenamientos y esta vez con público en su objetivo de llegar al US Open. El tenista español ha jugado contra Dani Mérida en el que su rival ha conseguido la victoria por un total de 6-1. Semana esencial Alcaraz a la hora de retomar el ritmo suficiente para rendir en el US Open. Más información

TEMAS