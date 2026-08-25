Carlos Alcaraz y su entreno con Dani Mérida de cara al debut en el US Open / X

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Carlos Alcaraz y su entreno con Dani Mérida de cara al debut en el US Open

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Carlos Alcaraz retoma los entrenamientos y esta vez con público en su objetivo de llegar al US Open. El tenista español ha jugado contra Dani Mérida en el que su rival ha conseguido la victoria por un total de 6-1. Semana esencial Alcaraz a la hora de retomar el ritmo suficiente para rendir en el US Open. Más información