Rafa Jódar y Dani Mérida lideran a la selección española ante Chile / EFE

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Rafa Jódar y Dani Mérida lideran a la selección española ante Chile

Rafa Jódar y Dani Mérida, dos de las sensaciones de la temporada en el circuito ATP, liderarán a la selección española en la eliminatoria de la Copa Davis contra Chile en el Parque Estadio Nacional de Santiago los días 19 y 20 de septiembre. David Ferrer ha anunciado este lunes los jugadores que participarán en esta confrontación en busca de un puesto en la fase final de Bolonia (Italia). Además de Jódar y Mérida el capitán español contará con Martín Landaluce, Jaume Munar y Pedro Martínez.

IMAGEN: CEDIDAS REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS (RFET).