Djokovic: "Tengo la esperanza de llegar hasta LA 2028 y terminar así mi carrera" / Albert Briva

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Djokovic: "Tengo la esperanza de llegar hasta LA 2028 y terminar así mi carrera"

Novak Djokovic atendió a SPORT en la presentación del documental de Amazon Prime 'Wolf in Winter':"Hoy en día no juego ni compito en tantos torneos, ni mucho menos tantos como durante los últimos veinte años. Y he elegido hacerlo así porque también quiero pasar más tiempo con mi familia y dedicarme de verdad a los diferentes roles que tengo en mi vida, como esposo, padre, hijo o hermano, además de desarrollar otras cosas que me interesan."