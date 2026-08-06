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Carlos Alcaraz sorprende al entrenar con un ojo tapado y tiene sus razones

Carlos Alcaraz sorprende al entrenar con un ojo tapado y tiene sus razones

Carlos Alcaraz sorprende al entrenar con un ojo tapado y tiene sus razones / Atlas News

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Carlos Alcaraz sorprende al entrenar con un ojo tapado y tiene sus razones

Atlas News

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El tenista Carlos Alcaraz ha sorprendido con un nuevo método para entrenar. Con un ojo casi tapado, no deja de devolver bolas a toda velocidad. Tiene motivos científicos para hacerlo y mucho que ver con cómo funciona nuestro cerebro y cómo mejorar su capacidad de percepción del espacio. La preparación apunta a desarrollar habilidades como la percepción de profundidad, la visión periférica, el seguimiento de objetos en movimiento y la sensibilidad al contraste, aspectos determinantes para anticipar jugadas y reaccionar con mayor velocidad.

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