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Baile y champán: así ha celebrado Paula Badosa su nuevo título
Paula Badosa se ha hecho con un nuevo título después de 706 días. La tenista de Begur ha triunfado en el WTA 125 de Bastad contra la suiza Waltert, con un resultado total de (7-5 y 6-4). Se ha podido ver después de confirmarse la victoria, como la tenista lo ha celebrado bailando delante de sus fans a la vez que bebiendo un buen y refrescante trago de champán. Más información