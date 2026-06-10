Ana Ivanovic y Rafa Nadal presiden la graduación de la Rafa Nadal Academy / EFE

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Ana Ivanovic y Rafa Nadal presiden la graduación de la Rafa Nadal Academy

La Rafa Nadal Academy ha celebrado este martes la ceremonia de graduación de la décima promoción de la escuela del centro, un acto en el que han estado presentes tanto el extenista manacorense como la serbia Ana Ivanovic, madrina de la promoción. Ivanovic ha tomado el relevo de destacadas figuras del deporte como Toni Kroos, Pau Gasol, David Ferrer, Ona Carbonell, Ricky Rubio, Iga Swiatek y Carlos Moyá, que han acompañado a los graduados de la Academia en los últimos años, además de Roger Federer y Maria Sharapova, que participaron de forma telemática en la ceremonia de 2020.