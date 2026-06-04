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Juan Carlos Ferrero: "Conmigo Carlos no se hubiera comprado un yate de 9 millones."

Juan Carlos Ferrero: "Conmigo Carlos no se hubiera comprado un yate de 9 millones."

Juan Carlos Ferrero: "Conmigo Carlos no se hubiera comprado un yate de 9 millones." / Iker Kind

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Juan Carlos Ferrero: "Conmigo Carlos no se hubiera comprado un yate de 9 millones."

Iker Kind

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Juan Carlos Ferrero ha vuelto a conceder una entrevista y, por tanto, a ser noticia. El técnico alicantino repasó la actualidad en el mundo del tenis, en una semana en la que se decidirá el campeón de Roland Garros, y no esquivó ninguno de los temas de candente actualidad: Rafa Jódar, Carlos Alcaraz y la posibilidad de entrenar a Jannik Sinner en un futuro. Más información

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