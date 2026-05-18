¡Surrealista es poco! Mouret se baja los pantalones tras perder un punto contra Davidovich / Movistar Plus+

¡Surrealista es poco! Moutet se baja los pantalones tras perder un punto contra Davidovich

En ocasiones el deporte nos ofrece situaciones que se nos escapan de la lógica y hoy el tenis ha sido el protagonista. En el encuentro entre Moutet y Davidovich se ha producido una reacción del jugador francés que nadie se esperaba. Después de que Davidovich haya ganado un punto, Moutet ha procedido a bajarse los pantalones delante de todo el público y trabajadores que estaban observando el encuentro. Una reacción que no ha tardado en hacerse viral y que ha circulado por todo el mundo.