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¡Surrealista es poco! Moutet se baja los pantalones tras perder un punto contra Davidovich

¡Surrealista es poco! Moutet se baja los pantalones tras perder un punto contra Davidovich

¡Surrealista es poco! Mouret se baja los pantalones tras perder un punto contra Davidovich / Movistar Plus+

¡Surrealista es poco! Moutet se baja los pantalones tras perder un punto contra Davidovich

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En ocasiones el deporte nos ofrece situaciones que se nos escapan de la lógica y hoy el tenis ha sido el protagonista. En el encuentro entre Moutet y Davidovich se ha producido una reacción del jugador francés que nadie se esperaba. Después de que Davidovich haya ganado un punto, Moutet ha procedido a bajarse los pantalones delante de todo el público y trabajadores que estaban observando el encuentro. Una reacción que no ha tardado en hacerse viral y que ha circulado por todo el mundo.

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