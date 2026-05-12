Nadal: “Mi vida real nunca cambió, siempre volvía a Mallorca después de cada torneo” / EFE

Nadal: “Mi vida real nunca cambió, siempre volvía a Mallorca después de cada torneo”

El extenista español Rafa Nadal, uno de los mejores jugadores de la historia, aseguró este martes en Madrid que su vida real "nunca cambió" y que siempre volvía a su Mallorca natal "después de cada torneo", al reivindicar el papel de la educación y el entorno personal para mantener la normalidad y afrontar las dificultades.

"Mi vida real nunca cambió. Siempre volvía a Mallorca después de cada torneo", afirmó el exdeportista de 39 años, retirado en 2024, durante una conversación centrada en la resiliencia, la educación y su labor solidaria en el acto del 20º aniversario de una iniciativa solidaria del Banco Santander, celebrada en el Auditorio Ciudad Grupo Santander.