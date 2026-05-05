Tsitsipas: "Espero jugar un torneo sólido en el que pueda llegar lejos" / EFE

Tsitsipas: "Espero jugar un torneo sólido en el que pueda llegar lejos"

El griego Stefanos Tsitsipas, que se estrena este miércoles en la nueva edición del Masters 1.000 de Roma, aseguró a EFE que su objetivo es “jugar un torneo sólido en el que llegar lejos”, y destacó lo mucho que le gusta competir en la tierra batida romana, donde alcanzó la final en 2022.

“Espero jugar un torneo sólido en el que pueda llegar lejos(…) Me encanta jugar aquí. El público es increíble. Me lo he pasado muy bien en los últimos años jugando en Roma”, aseveró el tenista en declaraciones a EFE después de una sesión de entrenamiento en la emblemática Piazza del Popolo, en el corazón de Roma.