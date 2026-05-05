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Djokovic y Tsitsipas 'conquistan' la histórica Piazza del Popolo de Roma

Djokovic y Tsitsipas 'conquistan' la histórica Piazza del Popolo de Roma

Djokovic y Tsitsipas 'conquistan' la histórica Piazza del Popolo de Roma / EFE

Djokovic y Tsitsipas 'conquistan' la histórica Piazza del Popolo de Roma

EFE

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El serbio Novak Djokovic y el griego Stefanos Tsitsipas protagonizaron este martes un entrenamiento de exhibición en la emblemática Piazza del Popolo de Roma, donde cientos de aficionados y turistas se congregaron para ver a dos iconos del tenis en el marco del Masters 1.000 de la capital italiana.

La histórica plaza romana, que por tercer año consecutivo habilitó una pista de tierra batida en uno de sus laterales, sirvió de escenario para que los finalistas de la edición de 2022 retomaran el contacto con el público local.

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