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Así son los robots vigilantes que sorprendieron en el Mutua Madrid Open

Así son los robots vigilantes que sorprendieron en el Mutua Madrid Open

Así son los robots vigilantes que sorprendieron en el Mutua Madrid Open / Atlas News

Así son los robots vigilantes que sorprendieron en el Mutua Madrid Open

Atlas News

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El Mutua Madrid Open dejó una imagen muy llamativa con varios robots de seguridad patrullando por el recinto, incluido un modelo humanoide. Estos dispositivos, diseñados para tareas de vigilancia, control y supervisión en grandes eventos, se han convertido en una de las escenas más curiosas del torneo celebrado en Madrid.  Su presencia, cada vez más habitual, refleja el avance de la automatización y plantea un escenario en el que humanos y máquinas comienzan a compartir espacios y responsabilidades en la vida diaria.

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