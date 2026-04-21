Sabalenka: "Madrid es una de mis ciudades favoritas, estoy aquí para dar mi mejor tenis" / EFE

Sabalenka: "Madrid es una de mis ciudades favoritas, estoy aquí para dar mi mejor tenis"

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo, declaró este lunes que Madrid es una de sus ciudades "favoritas" del mundo y que por eso en el Masters 1.000 de la capital española intentará ofrecer su mejor juego en busca del cuarto título en el torneo.Sabalenka fue distinguida en Madrid con el premio a la mejor deportista del año durante la Gala de Laureus, después de hacerse en 2025 con su cuarto Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos y ser finalista en Australia y Roland Garros.