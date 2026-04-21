Carlos Alcaraz, premio Laureus al mejor deportista del año / EFE

Carlos Alcaraz, premio Laureus al mejor deportista del año

El tenista español Carlos Alcaraz fue distinguido este lunes en Madrid con el premio Laureus al mejor deportista del año, después de conquistar ocho títulos en 2025, entre ellos Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, y de terminar el año pasado como número uno del mundo. El murciano, de 22 años, ya fue galardonado por Laureus como deportista revelación de 2023 y se hizo hoy con el premio principal un año después de haber sido nominado para el mismo junto al pertiguista sueco Armand Duplantis que fue quien lo ganó.