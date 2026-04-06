Rafa Jódar evita comparaciones con Nadal y Alcaraz tras triunfar en Marrakech / EFE

Rafa Jódar evita comparaciones con Nadal y Alcaraz tras triunfar en Marrakech

Rafa Jódar ganó el primer título de su carrera en el torneo de Marrakech, donde se convirtió en el campeón más joven del evento para escalar más de cien puestos y situarse en el puesto 57 del ránking ATP. Disfruta el madrileño de 19 años de una progresión meteórica en su primer año como profesional. Sin embargo, Rafa tiene las cosas claras. Mantiene la idea de que juega por diversión y rechaza cualquier comparación porque cada uno "tiene que seguir su propio camino". El español, que se impuso en la final de Marrakech al argentino MArco Trungelliti por 6-3 y 6-2, no elige entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Se sitúa en medio tal y como apuntó en un encuentro con un reducido grupo de periodistas españoles, entre ellos la Agencia EFE.